Руденя: областные дороги — лицо Верхневолжья

ТВЕРЬ, 24 мая - РИА Новости. Порядка 290 километров региональных дорог планируется отремонтировать в текущем году, а также приступить к ремонтным работам на 10 искусственных сооружениях общей протяженностью 818 погонных метров, сообщает пресс-служба областного правительства.

На эти цели будут направлены почти 4,5 миллиарда рублей.

"Областные дороги – это лицо Верхневолжья. Контроль за ходом работ должен обязательно сопровождаться фото и видеоотчетами. Подрядчики, выполняющие работы на объектах, должны согласовать с органами местного самоуправления места складирования асфальтовой крошки, места стоянки специализированного автотранспорта, в целях безопасности на участках ремонта должны быть установлены соответствующие дорожные знаки", - сказал губернатор области Игорь Руденя.

В пресс-службе уточнили, что в программу ремонта вошли социально-значимые направления, зоны экономического развития, а также дороги, ведущие к основным туристическим зонам. До конца мая будут заключены 94% контрактов с подрядными организациями на проведение ремонта.