В Пензе экс-министра отправили под домашний арест по делу об изнасиловании

ПЕНЗА, 24 мая - РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы в пятницу отправил под домашний арест до 23 июля бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова, подозреваемого в изнасиловании знакомой.

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Стрючков в четверг задержан по подозрению в изнасиловании. В СУСК по области эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Позднее следствие сообщило, что 59-летний житель Пензы задержан по подозрению в том, что днем 30 апреля пьяным изнасиловал свою 27-летнюю знакомую. Фигурант дела подозревается по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

"Сегодня судом в отношении 59-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 23 июля", - сказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Татьяна Махницкая. Имя и фамилию подозреваемого она не сообщила.

Источник в правоохранительных органах области уточнил РИА Новости, что под домашний арест помещен бывший министр здравоохранения области Владимир Стрючков.

Как сообщается на сайте СУСК, следователь ходатайствовал о заключении фигуранта дела под стражу, однако суд не удовлетворил это ходатайство, избрав ему более мягкую меру пресечения. Уточняется, что до направления материалов в суд следователь предъявил подозреваемому обвинение.