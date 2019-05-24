Волин заявил о готовности регионов "третьей волны" к переходу на "цифру"

СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Все регионы "третьей волны" полностью готовы к переходу на цифровое телевещание, ежедневно тысячи семей подключают новое оборудование, сообщил РИА Новости заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
В пятницу в Сочи проходит фестиваль аэростатов, посвященный переходу на цифровое эфирное телевещание. Жители Краснодарского края и еще 35 регионов России уже 3 июня окончательно откажутся от аналогового сигнала и будут бесплатно принимать в цифровом эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и три радиоканала.
"Мы видим, что "третья волна" к переходу на цифру абсолютно готова. На сегодняшний день во всех регионах уже организованы мощные волонтерские движения, везде работают "горячие линии", все население прекрасно проинформировано о том, что будет происходить", - заявил Волин.
Он добавил, что практически завершена работа по подключению людей, которые находились вне зоны эфирного вещания, к возможностям спутникового телевидения.
"На сегодняшний день мы видим, что остаётся по 36 регионам только около 30 тысяч семей, причем количество неподключенных на тысячи в день сокращается. Поэтому мы надеемся, что этот вопрос тоже полностью будет решен... Поэтому практически уверены в том, что переход на "цифру" в "третьей волне" должен нормально произойти, без проблем", - подчеркнул Волин.
По его словам, также достаточно хороший показатель успешного старта "третьей волны" - количество продаваемого и уже проданного оборудования. Потребности регионов "третьей волны" оценивались примерно в 800 тысяч приставок. Из них свыше 400 тысяч уже продано. И дополнительно к этому в регионах "третьей волны" проданы 250 тысяч телевизионных приемников.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перейдут 36 регионов, а финальная четвертая волна отключения "аналога" в оставшихся 21 регионе пройдет 14 октября.