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РИА Новости

В Индонезии задержали 442 подозреваемых в участии в беспорядках

24 мая, 19:05
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© REUTERS / Antara Foto/Galih PradiptaПолиция разгоняет демонстрантов в Танах Абанге в Джакарте, Индонезия
Полиция разгоняет демонстрантов в Танах Абанге в Джакарте, Индонезия
© REUTERS / Antara Foto/Galih Pradipta
Полиция разгоняет демонстрантов в Танах Абанге в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
БАНГКОК, 24 мая – РИА Новости. Полиция Индонезии задержала за последние сутки еще 185 подозреваемых в участии в беспорядках в Джакарте, во время которых погибли шесть человек и получили ранения около 300, доведя общее число задержанных до 442, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Jakarta Globe со ссылкой на официального представителя полиции.
Ранее полиция заявляла о задержании более 250 человек 21 и 22 мая.
"Толпы были мобилизованы, они были там по чьему-то замыслу", - заявил в пятницу официальный представитель полиции генеральный инспектор М. Икбал, слова которого цитирует издание.
Он добавил, что в 6-тысячной толпе, вышедшей на демонстрацию против объявленных 21 мая результатов всеобщих выборов, которые прошли 17 апреля, "была группа людей, пришедших с намерением создать хаос". Среди первых арестованных оказались два человека, причастные к организации, которая связана с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает издание.
Столкновение протестующих с полицией, которые прошли после объявления результатов всеобщих выборов, в Джакарте, Индонезия. 22 мая 2019
23 мая, 14:33
Число погибших во время беспорядков в Индонезии возросло до восьми
В течение последних трех дней у подозреваемых в участии в беспорядках конфисковали коктейли Молотова, металлические наконечники для стрел, камни и 19 конвертов с деньгами, в каждом из которых было по 100 тысяч рупий (около семи долларов), говорится в сообщении.
Беспорядки начались в столице Индонезии во вторник, сразу после объявления окончательных результатов всеобщих выборов. Сторонники проигравшего президентский сегмент выборов отставного генерала Прабово Субианто вышли на демонстрации, чтобы заявить о несогласии с опубликованными результатами. Они настаивали, что в день выборов и во время подсчета голосов были допущены многочисленные нарушения в пользу действующего президента Джоко Видодо, который избирался на второй срок. Избирком объявил, что Виодо набрал 55,5% голосов, а Субианто – 45,5%.
В беспорядках погибли от ножевых и огнестрельных ранений шесть человек, травмы и ранения различной степени тяжести получили около 300 человек. Полиция Джакарты ведет расследование. По заявлениям властей, полицейские не были вооружены ни огнестрельным, ни холодным оружием.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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