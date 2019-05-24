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РИА Новости

В Миссури подписали закон о запрете абортов с восьмой недели беременности

24 мая, 18:59
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Губернатор Миссури Майк Парсон подписал принятый местной легислатурой закон, запрещающий аборты начиная с 8-й недели беременности, сообщил офис губернатора.
Врачам, делающим аборты после двух месяцев беременности, по закону грозит до 15 лет тюрьмы. При этом женщин за аборты преследовать не будут.
Данный закон должен вступить в силу в конце августа. Однако ожидается, что противники запрета абортов оспорят его в суде и потребуют отсрочки исполнения закона на время слушания дела.
Ранее губернатор Алабамы подписала закон, по которому практически все аборты попадают в категорию тяжких преступлений, а врачам за их совершение грозит до 99 лет тюрьмы.
Аборты разрешены в США на федеральном уровне. Соответствующее историческое решение принял в 1973 году Верховный суд.
В последние годы целый ряд штатов резко ужесточил ограничения на аборты. В апреле этого года в Индиане были де-факто запрещены аборты на втором триместре, а в Огайо был принят закон о запрете ранних абортов с момента, когда можно различить сердцебиение эмбриона. Аналогичные законы, связанные с сердцебиением плода, приняли в текущем году Джорджия, Кентукки и Миссисипи, их принятие может последовать еще в дюжине штатов. Общее число законов, ужесточающих возможности проведения абортов в той или иной мере, исчисляется десятками.
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Эти законы могут быть обжалованы в Верховном суде США. Однако ситуация в суде изменилась в пользу противников абортов после назначения президентом Дональдом Трампом двух консервативных судей - Нила Горсача и Бретта Кавано. Верховный суд вряд ли будет предпринимать шаги для фактической отмены решения "Роу против Уэйда", однако может в очередной раз поддержать ужесточение правил проведения абортов.
В США вопрос о том, следует ли разрешать аборты, является политически мотивированным, противники и сторонники права на аборт ведут мощные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.
Сторонники права на аборт заявляют о праве женщин самостоятельно распоряжаться своим телом и о том, что эмбрион на ранних стадиях формирования не может считаться человеческой личностью. Они также указывают на то, что запрет абортов может привести к криминализации этой операции и смерти многочисленных женщин, которые в нарушение закона попытаются избавиться от беременности. Противники абортов ссылаются на религиозные предписания и концепцию, что жизнь человека начинается с момента зачатия, в связи с чем они считают аборты аморальным действием или даже преступлением.
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