Артамонов взял на контроль ситуацию с точечной застройкой в Липецке

ЛИПЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что будет лично контролировать ситуации вокруг точечной застройки в частном секторе в Липецке, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

По сообщению пресс-службы, Артамонов встретился с жителями частного сектора, которые протестуют против строительства по соседству с их одноэтажными домами жилищного комплекса "Авангард", состоящего из двух 25-этажных высоток.

По данным пресс-службы, конфликт тянется около месяца, местные жители обвиняют застройщика в нарушении санитарных норм и разрушении местной инфраструктуры.. При этом пресс-служба уточняет, что застройщик, имея на руках все разрешения на строительство, уверяет, что устранит неполадки в ближайшее время.

"Ситуация непростая. Нам необходимо выслушать все стороны, выработать решение, и при этом соблюсти требования закона и интересы жителей", - цитирует пресс-служба слова врио главы Липецкой области Игоря Артамонова.

Пресс-служб добавляет, что по поручению Артамонова в целях обеспечения порядка и контроля за действиями застройщика на строительной площадке установят видеокамеры кроме того, по действиям застройщика будет проведена экспертиза.

"Решение суда – единственный легитимный выход из сложившейся ситуации. Мы поможем жителям с подготовкой необходимых документов и подачей заявлений", - цитирует пресс-служба слова Артамонова.

Как сообщается на сайте прокуратуры Липецкой области, своевременное устранение застройщиком всех выявленных в ходе проверки нарушений взято прокурором области на личный контроль и будет проверено 31 мая в ходе совместного с представителями инспекции Госстройнадзора Липецкой области выезда на место строительства.