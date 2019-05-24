Венгрия надеется получить чистую нефть по "Дружбе" на следующей неделе

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская нефть, полностью соответствующая всем необходимым качественным характеристикам, как ожидается, поступит на территорию Венгрии по нефтепроводу "Дружба" на следующей неделе, сообщает венгерское агентство MTI со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию страны MOL.
"Ожидается, что на следующей неделе поступит качественная российская нефть", - пишет агентство, ссылаясь на компанию.
Проблема с качеством нефти в трубопроводе "Дружба", по которому она идет на НПЗ Белоруссии и транзитом далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили прокачку. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol - вечером 22 мая.
Министерство энергетики России 22 мая сообщило, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" движется в сторону Венгрии и Словакии, ее поэтапное поступление ожидается в течение недели.