Венгрия надеется получить чистую нефть по "Дружбе" на следующей неделе

Проблема с качеством нефти в трубопроводе "Дружба", по которому она идет на НПЗ Белоруссии и транзитом далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили прокачку. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol - вечером 22 мая.