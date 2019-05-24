В Якутии двое взрослых и 15 детей отравились в школьной столовой

ЯКУТСК, 24 мая - РИА Новости. Врачи диагностировали отравление у 15 детей и двоих взрослых после обеда в столовой Мальжагарской начальной школы в якутском селе Улахан-Мунку Олекминского улуса (района), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Сообщается, что в четверг за экстренной медпомощью с жалобами на тошноту, рвоту и расстройство желудка обратились воспитанники и работники школы-сада села Улахан-Мунку. В инфекционное отделение Олекминской центральной районной больницы были госпитализированы 10 детей и один взрослый. В пятницу был госпитализирован еще один взрослый.

Для оказания медицинской помощи в село оперативно прибыли врач из села Абага, курирующий фельдшерско-акушерский пункт, главный врач Олекминской ЦРБ, районный педиатр, эпидемиолог и врач-терапевт. Специалисты осмотрели всех, кто имеет аналогичные жалобы. В итоге с признаками отравления госпитализированы еще пять детей.

"Таким образом, 24 мая госпитализированы 17 человек – 15 детей и двое взрослых. Выяснилось, что заболевшие дети посещали общеобразовательное учреждение 22 мая, где принимали пищу в школьной столовой. Всем обратившимся районными медиками поставлен предварительный диагноз "пищевое отравление". Состояние детей средней тяжести, самочувствие всех госпитализированных удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет", - сообщили в пресс-службе.

В связи с инцидентом минздрав рекомендовал уполномоченным органам республики поставить на особый контроль "процесс приготовления пищи в детских дошкольных и во всех других образовательных учреждениях республики". При этом особое внимание уделить выпускным вечерам.

Прокуратурой Олекминского района организована проверка, в ходе которой "будет дана оценка соблюдению санитарных и иных правил при организации питания учащихся указанной образовательной организации".