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РИА Новости

Юрист: новые обвинения Ассанжу в США вызывают вопросы о свободе слова

24 мая, 18:30
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. 1 мая 2019
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. 1 мая 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Новые обвинения, предъявленные в США основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, вызывают вопросы о соблюдении конституционной нормы свободы слова, считает американский юрист, партнер фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.
Власти США сообщили в четверг, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
"Недавнее обвинение Джулиана Ассанжа в нарушении закона о шпионаже поднимает сложные вопросы, касающиеся защиты СМИ в связи с пунктом о свободе слова Первой поправки к Конституции США", - сказал Маркс РИА Новости.
Он отметил, что и в прошлом некоторые случаи публикации были предметом уголовного расследования, например, дело информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, от которой Ассанж и получил секретные документы.
Также юрист не видит прямой связи между делом Ассанжа и другой нашумевшей в свое время утечкой - "Документами Пентагона", публикация которых в 1971 году раскрыла ложный характер некоторых заявлений администрации США конгрессу и публике о войне во Вьетнаме.
"Это всегда скользкая дорожка, но (опубликовавший "Документы Пентагона" - ред.) Дэниел Эллсберг дал утечку информации относительно неправомерного принятия решения во время Вьетнамской войны в 1970-е. Ассанж, напротив, обвиняется в публикации имен работавших под прикрытием агентом, которые в случае раскрытия рисковали реальным вредом здоровью, если не жизни. Риск нанесения ущерба США в случае Ассанжа другой", - пояснил Маркс.
Полицейский автозак у здания посольства Эквадора
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Улики из посольства Эквадора недействительны, заявил адвокат Ассанжа
"Конечно, можно усмотреть иронию в том, что США преследуют его (Ассанжа) за утечку данной информации, но не за то, что он дал утечку электронных писем Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии", - заключил эксперт.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.
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Арест Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияСШАВ мире
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