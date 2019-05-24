Юрист: новые обвинения Ассанжу в США вызывают вопросы о свободе слова

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Новые обвинения, предъявленные в США основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, вызывают вопросы о соблюдении конституционной нормы свободы слова, считает американский юрист, партнер фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

Власти США сообщили в четверг, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

"Недавнее обвинение Джулиана Ассанжа в нарушении закона о шпионаже поднимает сложные вопросы, касающиеся защиты СМИ в связи с пунктом о свободе слова Первой поправки к Конституции США", - сказал Маркс РИА Новости.

Он отметил, что и в прошлом некоторые случаи публикации были предметом уголовного расследования, например, дело информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, от которой Ассанж и получил секретные документы.

Также юрист не видит прямой связи между делом Ассанжа и другой нашумевшей в свое время утечкой - "Документами Пентагона", публикация которых в 1971 году раскрыла ложный характер некоторых заявлений администрации США конгрессу и публике о войне во Вьетнаме.

"Это всегда скользкая дорожка, но (опубликовавший "Документы Пентагона" - ред.) Дэниел Эллсберг дал утечку информации относительно неправомерного принятия решения во время Вьетнамской войны в 1970-е. Ассанж, напротив, обвиняется в публикации имен работавших под прикрытием агентом, которые в случае раскрытия рисковали реальным вредом здоровью, если не жизни. Риск нанесения ущерба США в случае Ассанжа другой", - пояснил Маркс.

"Конечно, можно усмотреть иронию в том, что США преследуют его (Ассанжа) за утечку данной информации, но не за то, что он дал утечку электронных писем Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии", - заключил эксперт.