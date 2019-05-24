Адвокатам впервые за шесть лет подняли оплату за работу по назначению суда

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Правительство России впервые за шесть лет подняло оклады адвокатов, которые по назначению суда или следствия представляют интересы людей, не имеющих возможности или желания платить защитникам из своего кармана.

Как говорится в постановлении кабинета министров, опубликованном на официальном портале правовой информации, расценки отличаются в зависимости от сложности уголовного дела.

Минимальная ставка с этого года выросла более чем в 1,5 раза – с 550 рублей в день до 900. За работу ночью адвокаты будут получать минимум по 1175 рублей (было 825) и по 1450 в праздники (ранее 1100).

Если дело будут рассматривать присяжные, ставки повышаются. За один день участия в таком процессе адвокат будет получать минимум 1550 рублей, если работать придется ночью – 2150 рублей, а если пришлось выйти на работу в выходной день или праздник – 2750.

Суммы оплаты увеличат еще два раза – в 2020 и 2021 годах. К 2021 году минимальная ставка вырастет до 1500 рублей, то есть практически втрое относительно нынешних расценок.

Ставка зависит от множества факторов: количество и тяжесть вменяемых преступлений, количество фигурантов, объем и так далее.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста, ставка не повышалась шесть лет, с 2013 года, и перестала отвечать "базовым потребностям адвокатского сообщества".

Постановление задним числом вводится с 1 января этого года. "Вознаграждения, выплаченные адвокатам, которые участвовали в уголовных делах по назначению дознавателя, следователя или суда с указанной даты до дня вступления постановления в силу, будут подлежать перерасчету", - пояснили в Минюсте.

В Федеральной палате адвокатов России решение кабинета министров приветствуют, заявил агентству президент структуры Юрий Пилипенко.