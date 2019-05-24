Глава Росатома в 2018 году почти удвоил свои доходы

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Доходы генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева по итогам 2018 года выросли без малого вдвое и составили 59,4 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте госкорпорации.
В 2017 году доходы Лихачева по основному месту работы составили 32,9 миллиона рублей.
Помимо почти 60-миллионного заработка, в 2018 году глава "Росатома" получил отложенную премию за 2016-2017 годы в размере 28,8 миллиона рублей. Другие доходы Лихачева составили 3,6 миллиона рублей.