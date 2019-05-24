"Новая церковь" Украины заявила о единстве и поддержке Епифания

КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. "Синод" "новой церкви" Украины заявил, что сохраняет внутреннее единство и призывает решать все вопросы, "избегая разжигания вражды и противостояния", а также выразил поддержку главе неканонической структуры Епифанию.

Ранее лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" нет раскола.

"Поместная УПЦ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигания вражды, противостояния и разделения. Синод также выразил полную поддержку предстоятелю, Блаженнейшему Епифанию, митрополиту Киевскому и всея Украины", - говорится в пресс-релизе, обнародованном по итогам заседания.

Также обсуждалось начало процесса регистрации в новой редакции уставов монастырей, духовных учебных заведений. Кроме того, было принято решение о запрете архиереям и клирикам баллотироваться в парламент или на должности местного самоуправления.

"Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную раду Украины или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу. Вместе с тем, им разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления при соблюдении, соответственно, определенных условий", - говорится в сообщении.

Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.