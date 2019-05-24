КС Украины подтвердил получение жалобы депутатов на указ о роспуске Рады

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости. Конституционный суд получил представление от депутатов Верховной рады о признании неконституционным указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента, сообщила пресс-служба КС.

В пятницу депутат от фракции большинства "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске парламента. Парламентарии просят рассмотреть их представление в месчный срок.

"В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов Украины относительно соответствия конституции Украины (конституционности) указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года № 303/2019", - говорится в сообщении.

Текст документа опубликован на сайте суда в рубрике "На рассмотрении суда".