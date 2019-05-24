Руденя: в Верхневолжье появится второй муниципальный округ – Андреапольский

ТВЕРЬ, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал инициативу о создании Андреапольского муниципального округа, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В настоящее время процесс укрупнения муниципалитетов идет в Тверской области, других субъектах страны. Первым муниципальным округом в нашем регионе станет Весьегонский район. Считаю, что территориям этот процесс дает возможности для равномерного, уверенного, долгосрочного финансирования по всем ключевым направлениям. В том числе это ремонт дорог, модернизация сферы ЖКХ", – сказал Игорь Руденя на встрече с ветеранами Андреапольского района.

При этом глава региона отметил, что жители сельской местности при преобразовании сохраняют все предусмотренные им льготы.

Ветераны обратили внимание губернатора на необходимость повышения качества медобслуживания населения, в том числе пожилых людей, организовать капремонт моста через реку Западная Двина, который связывает правый и левый берега районного центра. На одном находится основная жилая застройка города, на другом – социальные учреждения.

Руденя поручил региональному Минтрансу проработать вопрос о включении сооружения в областную программу дорожных работ или обеспечения финансирования в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Кроме того,глава региона заявил о необходимости совместно с Минздравом области заняться темой медобслуживания, параллельно сформировать график выездов узких специалистов в район на ближайшие три года.

"Очень важно, чтобы он этот график был проработан с учетом потребностей населения", - сказал Руденя.

В пресс-службе напомнили, что 17 мая губернатор подписал закон о преобразовании Весьегонского района в муниципальный округ, который стал первым созданным в России муниципальным образованием такого типа, так как категория "муниципальный округ" закреплена в федеральном законодательстве недавно – с 1 мая 2019 года.