Во Владивостоке потушили пожар на судне у причала

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на судне, стоящем у причала Владивостока, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Ранее в пятницу спасатели сообщили, что на причале №44 произошло возгорание в одной из кают судна. Пожар удалось локализовать на 70 "квадратах".

Пожар локализован в 15.42 (08.42) на площади в 70 квадратных метров.

"В 17.54 (10.54) пожар был полностью ликвидирован. Площадь - 70 квадратных метров", - говорится в сообщении.