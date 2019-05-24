Толстой поддержал отмену возрастной маркировки на произведения искусства

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Советник президента по культуре РФ Владимир Толстой приветствует законопроект, предлагающий снять возрастные ограничения с произведений литературы и искусства.
Ранее члены комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий снять возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также советского кинематографа, следует из базы ГД.
"Я очень поддерживаю Елену Александровну Ямпольскую. Так много глупостей уже наделано с этими ограничениями, абсолютно неразумные какие-то вещи... Я знаю, как она занималась внесением этих поправок, я их не видел в последней редакции, но знаю ее подход, уверен, что это разумно и правильно. И это своевременное решение, от этого страдали и библиотеки, и кинотеатры - я очень рад, что ей хватило упорства, чтоб довести этот законопроект", - сказал журналистам Толстой.
"Формальное, механистическое следование букве закона № 436-ФЗ ("О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию") вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции "18+", то есть запрещенной для детей", - указывают разработчики законопроекта в пояснительной записке.
В связи с этим депутаты предлагают внести соответствующие изменения в законы РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", уточняющие механизмы, регулирующие доступ детей к культурным ценностям и культурным благам.