Толстой поддержал отмену возрастной маркировки на произведения искусства

"Я очень поддерживаю Елену Александровну Ямпольскую. Так много глупостей уже наделано с этими ограничениями, абсолютно неразумные какие-то вещи... Я знаю, как она занималась внесением этих поправок, я их не видел в последней редакции, но знаю ее подход, уверен, что это разумно и правильно. И это своевременное решение, от этого страдали и библиотеки, и кинотеатры - я очень рад, что ей хватило упорства, чтоб довести этот законопроект", - сказал журналистам Толстой.