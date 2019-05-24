В Самаре около тысячи человек эвакуировали из ТЦ из-за пожара

САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Около 1 тысячи человек были эвакуированы в пятницу из торгового центра "Мега" в Самаре из-за пожара, сообщает ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о задымлении в ТЦ "Мега" в Самаре поступило в 17.00 (16.00 мск). По прибытию пожарные установили, что горят коробки в подсобном помещении на площади 10 квадратных метров. В 17.10 (16.10 мск) пожар был ликвидирован.

"Эвакуировано одна тысяча человек... Пострадавших нет", - говорится в сообщении.