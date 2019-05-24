Колледжи Подмосковья признаны одними из лучших в России

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Двенадцать колледжей Московской области вошли в сотню лучших по версии движения WorldSkills Russia, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

"В сотню лучших колледжей и техникумов по версии движения WorldSkills Russia вошли двенадцать подмосковных учреждений. Это колледжи в Щелкове, Раменском, Серпухове, Ногинске, Электростали, Сергиевом Посаде, а также колледжи "Подмосковье", "Московия", "Энергия", Геологоразведочный техникум, "Губернский колледж" и МЦК - техникум им. С.П. Королева", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Московской области - регионального министр образования Ольгу Забралову.