Мэрия Екатеринбурга открыла форум для обсуждения площадок под храм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Администрация Екатеринбурга открыла специальный форум для обсуждения площадок под храм святой Екатерины, против строительства которого на месте сквера выступали жители, сообщает мэрия в пятницу.
"Администрация Екатеринбурга открыла на информационном городском портале ekburg.ru специальный форум для объективного и всестороннего обсуждения площадок под размещение собора во имя святой великомученицы Екатерины. Форум доступен для всех граждан, желающих высказать свое мнение по этому вопросу и пообщаться по данной теме с другими жителями города", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в мэрию уже поступили 7,5 тысячи предложений горожан по выбору площадки для строительства храма.
На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.
В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что нужно выбрать более подходящее место для возведения храма святой Екатерины, он попросит главу Екатеринбурга не включать сквер в перечень вариантов новой площадки для строительства. Позднее мэр города Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма.