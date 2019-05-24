Мэрия Екатеринбурга открыла форум для обсуждения площадок под храм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Администрация Екатеринбурга открыла специальный форум для обсуждения площадок под храм святой Екатерины, против строительства которого на месте сквера выступали жители, сообщает мэрия в пятницу.

"Администрация Екатеринбурга открыла на информационном городском портале ekburg.ru специальный форум для объективного и всестороннего обсуждения площадок под размещение собора во имя святой великомученицы Екатерины. Форум доступен для всех граждан, желающих высказать свое мнение по этому вопросу и пообщаться по данной теме с другими жителями города", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в мэрию уже поступили 7,5 тысячи предложений горожан по выбору площадки для строительства храма.

На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.