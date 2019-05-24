Наборы для новорожденных будут дарить мамам из Подмосковья

В брендированной коробке "Я родился в Подмосковье" будет 53 предмета. Общая стоимость подарка составит 12 тысяч рублей. В коробке молодые мамы найдут молокоотсос с антиколиковой бутылочкой и системой хранения грудного молока в одноразовых стерильных контейнерах, подогреватель детского питания, термометр для воды и электронный градусник, а также присыпку, кремы против раздражения и под подгузник, шампунь, салфетки. Кроме этого в подарок малыши получат пустышки, ножницы с мягким наконечником, пипетки, спринцовку и аспиратор, чтобы прочищать нос. В специальной коробке также можно будет найти и одежду для малышей на первое время. Помимо этого в набор входят подарки для мам – они получат крем от растяжек, лактационные вкладыши, подушку для кормлений. Для молодых родителей специалисты также составили брошюру с советами – "Путеводитель по Подмосковью для молодых родителей".