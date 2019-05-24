В Московской области начались экзамены для девятиклассников

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Ученики девятых классов Подмосковья начали сдавать основной государственный экзамен (государственная итоговая аттестация). Об этом сообщил телеканал . Ученики девятых классов Подмосковья начали сдавать основной государственный экзамен (государственная итоговая аттестация). Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования региона Ольгу Забралову.

По ее словам, сегодня свыше 11 тысяч школьников Подмосковья сдают экзамен по иностранным языкам в письменной форме.

"Мы тщательно подготовились к процедуре проведения экзаменов, за ходом испытания сегодня следят 383 аккредитованных общественных наблюдателя. Ребята узнают свои результаты не позднее 5 июня. Уверена, все учащиеся достойно справятся с испытанием, ведь подготовка к нему активно шла на протяжении всего процесса обучения", — рассказала Ольга Забралова.