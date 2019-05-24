В подмосковной Электростали построят крупный тепличный комплекс

"Компания планирует ввести тепличный комплекс в эксплуатацию в конце 2019 года, будет создано около 300 рабочих мест. Инвестор планирует вложить в проект 4,2 миллиарда рублей. По соглашению, заключенному на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум – ред.), компания в качестве господдержки от правительства Московской области может рассчитывать на возмещение части остатка ссудной задолженности в размере 10%", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.