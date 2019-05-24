В подмосковной Электростали построят крупный тепличный комплекс

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Строительство крупного тепличного комплекса площадью 15,1 гектара с производительной мощностью 19 тысяч тонн плодоовощной продукции в год началось в городском округе Электросталь Московской области, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Компания планирует ввести тепличный комплекс в эксплуатацию в конце 2019 года, будет создано около 300 рабочих мест. Инвестор планирует вложить в проект 4,2 миллиарда рублей. По соглашению, заключенному на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум – ред.), компания в качестве господдержки от правительства Московской области может рассчитывать на возмещение части остатка ссудной задолженности в размере 10%", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.
Отмечается, что тепличный комплекс предназначен для круглогодичного выращивания плодоовощной продукции и рассады в "закрытом" грунте. Производством будет заниматься ООО "Агрокомплекс "Богородские овощи".
Ранее сообщалось, что тепличные хозяйства Московской области к середине мая собрали 30,2 тысячи тонн овощей, что превышает прошлогодние показатели на 7 тысяч тонн.