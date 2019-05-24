Назначен врио главы подмосковного городского округа Лосино-Петровский

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главы городского округа Лосино-Петровский назначен Николай Сущенко, говорится в сообщении пресс-службы главного управления территориальной политики Подмосковья.
"Двадцать четвертого мая текущего года в г.о. Лосино–Петровский состоялось внеочередное заседание Совета депутатов, в ходе которого рассмотрен вопрос о назначении временно исполняющего обязанности главы муниципального образования.
Решением Совета депутатов на данную должность назначен Николай Сущенко, занимающий пост первого заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что предыдущий глава Лосино-Петровского Олег Фетюков, подозреваемый в получении взяток, 19 мая написал заявление о сложении полномочий.
По данным СК, предварительно установлено, что с 2016 года подозреваемый систематически получал от организатора ярмарок взятки в общей сумме не менее 960 тысяч рублей за общее покровительство при их организации в городском округе. Кроме того, подозреваемый через посредника получил от индивидуального предпринимателя не менее 20 тысяч рублей за выдачу разрешения на право торговли. Проведены обыски в служебном кабинете, а также по месту его жительства.