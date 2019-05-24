Новый глава Генштаба Украины заявил, что не является человеком Зеленского

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что он не является человеком президента Владимира Зеленского, и подчеркнул, что "никогда ничьим не был".

Ранее во вторник Зеленский назначил Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВС Украины. Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг представил его личному составу и озвучил приоритетные задачи.

"Я хочу, чтобы вы поняли и сказали всем: Хомчак - сын своих родителей. Я никогда ничьим не был. Я не знаю, почему кто-то хочет меня к кому-то приписать… Если кто-то мне скажет, что я человек Зеленского, тоже надо расставить точки над "i". Есть президент Зеленский, есть начальник генерального штаба Хомчак", - приводит слова Хомчака агентство УНИАН в пятницу.

Он отметил, что будет работать на президента, "потому что его принял народ", а сам начальник Генштаба "давал присягу народу Украины".

Хомчак рассказал, что Зеленский при первом разговоре, перед назначением на должность начальника Генштаба, изучал его как психолог перед назначением и задавал вопросы "с пониманием дела".