Посольство США призвало Россию предоставить консульский доступ к Уилану

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.

В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок содержания под стражей еще на три месяца. Сам обвиняемый, будучи в "аквариуме" зала суда, через переводчика заявил, что его жизни угрожает следователь ФСБ. По его утверждению, капитан ФСБ Алексей Хижняк "ведет себя непрофессионально", оскорбляет его достоинство и угрожает его жизни. Комментарием ФСБ агентство пока не располагает. Позже адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил журналистам, что его жизни ничего не угрожает, но "есть угроза незаконного приговора..., есть вопросы к условиям содержания под стражей".