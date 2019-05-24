В Башкирии сотрудник колонии случайно выстрелил в ногу коллеги

УФА, 24 мая – РИА Новости. Сотрудник исправительной колонии в Башкирии случайно выстрелил в ногу коллеги, предварительно инцидент произошел во время чистки оружия, проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН по региону.
По данным ведомства, несчастный случай произошел в ИК №7 в башкирском городе Мелеуз.
"Предварительно установлено, что сотрудник учреждения во время чистки оружия произвел выстрел, пуля попала в ногу коллеги, который был рядом. Выстрел был случайным, проводится служебная проверка", - пояснил агентству представитель ФСИН по Башкирии.
Собеседник отметил, что пострадавший сотрудник колонии госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.