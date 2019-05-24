В Челябинской области уволят ответственного за дороги чиновника

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Врио губернатора Алексей Текслер в пятницу проехал по районам региона и областной столицы и решил сменить начальника управления дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Как заявил Текслер, его не устраивает состояние дорог в области: часто не езда, а маневрирование между ямами. "Будем делать упор на качественный ремонт и реконструкцию уже существующих дорог и развязок с независимой экспертизой, чтобы они не сошли со снегом через год после реконструкции, строить новые мосты и путепроводы", - написал он в своем аккаунте в Instagram

Текслер добавил, что за ближайшие 5 лет не менее 2/3 дорог в Челябинской области нужно привести в порядок.

"Сегодня стало ясно, что городской администрации Челябинска придется сменить начальника дорожного хозяйства. Нужно организовать работу в соответствии с новыми требованиями и ожиданиями граждан", - отметил он.