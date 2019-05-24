Пушков прокомментировал отставку Мэй

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку премьера Великобритании Терезы Мэй.
Он отметил, что глава кабмина активно проявляла антироссийскую позицию. Так, по его мнению, во время премьерства Мэй двусторонние отношения "упали до самой низкой точки" за последние десять лет.
1 апреля, 08:00Брекзит и англомания
"У ее преемника появляется шанс - небольшой, но шанс восстановить диалог с Москвой. От его отсутствия Лондон только проигрывает", – написал Пушков в Twitter.
Ранее Тереза Мэй заявила об уходе с поста лидера Консервативной партии Великобритании 7 июня. Такое решение ее вынудили принять однопартийцы, выступающие против ее обновленного соглашения с ЕС по Brexit. В связи с этой отставкой Мэй должна покинуть пост премьера страны.
Выборы нового лидера начнутся после 7 июня. Бывший глава МИД Борис Джонсон объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру. Такую возможность рассматривает и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов также могут быть министр иностранных дел Джереми Хант и глава МВД Саджид Джавид.
24 мая, 14:59Терпение кончилось