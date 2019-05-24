Пушков прокомментировал отставку Мэй

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку премьера Великобритании Терезы Мэй.

Он отметил, что глава кабмина активно проявляла антироссийскую позицию. Так, по его мнению, во время премьерства Мэй двусторонние отношения "упали до самой низкой точки" за последние десять лет.

"У ее преемника появляется шанс - небольшой, но шанс восстановить диалог с Москвой. От его отсутствия Лондон только проигрывает", – написал Пушков в Twitter.

Ранее Тереза Мэй заявила об уходе с поста лидера Консервативной партии Великобритании 7 июня. Такое решение ее вынудили принять однопартийцы, выступающие против ее обновленного соглашения с ЕС по Brexit. В связи с этой отставкой Мэй должна покинуть пост премьера страны.