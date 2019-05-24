Богданов обсудил с послом Катара двусторонние отношения и Ближний Восток

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Катара в Москве Фахад Аль-Аттыйя обсудили развитие отношений двух стран и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы был рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшего развития многопланового российско-катарского взаимодействия, включая график соответствующих двусторонних контактов и мероприятий", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В сообщении отмечается, что также состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам обстановки, складывающейся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
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