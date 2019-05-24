В Ивановской области ребенок погиб, упав в канаву с дождевой водой

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как трехлетний мальчик погиб, упав в канаву с дождевой водой в деревне Дегтярево Ивановской области, сообщает Следственный комитет РФ.

"Двадцать третьего мая... 3-летний ребенок гулял один недалеко от дома. Предположительно во время игры мальчик оступился и упал в канаву, наполненную дождевой водой", - говорится в сообщении ведомства в WhatsApp