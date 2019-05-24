Фестиваль народного творчества пройдет в Липецке

ЛИПЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Фестиваль народного творчества "Ты, Россия, и сердце, и песня моя!", посвященный столетию заслуженного деятеля искусств России Андрея Мистюкова, пройдет 25 - 27 мая в Липецке, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации региона.

В фестивале примут участие лучшие творческие коллективы из 20 регионов России, а также Молдавии и Белоруссии. Основные праздничные мероприятия пройдут на площади перед областным дворцом культуры. Там же развернется выставка-ярмарка, а на прилегающих к площади улицах разместятся палатки народных мастеров и ремесленников из Архангельской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Курской областей.