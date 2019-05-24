Карликового бегемота Ксюшу перевели в открытый вольер Московского зоопарка

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Самка карликового бегемота по кличке Ксюша впервые за год вышла в открытый вольер Московского зоопарка, выпустить животное на прогулку удалось раньше срока, сообщил Московский зоопарк на своей официальной странице в Самка карликового бегемота по кличке Ксюша впервые за год вышла в открытый вольер Московского зоопарка, выпустить животное на прогулку удалось раньше срока, сообщил Московский зоопарк на своей официальной странице в Facebook

"Сегодня самка карликового бегемота по имени Ксюша впервые за год отправилась гулять в открытый вольер. Всю зиму она провела в закрытом помещении, куда посетители не имеют доступа. Благодаря теплой погоде выпустить бегемота на прогулку удалось раньше запланированного срока. Сейчас Ксюша радуется возможности размяться и погулять на свежем воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сегодня она успела уже несколько раз искупаться и все еще продолжает исследовать свой вольер. За зиму она подросла и ее вес на данный момент равен 212 килограммам, но она все еще продолжает расти.

"Процедура взвешивания является неотъемлемой частью тренинга, который специалисты ежедневно проводят с бегемотом. В тренинг также входит осмотр копыт, переход из одного вольера в другой и выполнение других несложных просьб зоологов. Ксюша охотно выполняет все задачи, однако, если у нее не слишком хорошее настроение, то она будет упрямиться и всем своим видом выражать протест", - рассказали в зоопарке.

Распорядок дня Ксюши отличается от того, который свойственен карликовым бегемотам в естественной среде обитания. Например, она большую часть времени гуляет по вольеру, купается в бассейне, ест и отдыхает в тени.

"Бегемоты крайне чувствительны к перепадам температур, именно поэтому всю осень и зиму Ксюша проводит в помещении, где поддерживается оптимальная температура и влажность", - уточняется в сообщении.