Правительство одобрило Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

"Одобрить и предоставить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального Собрания РФ Конвенцию Шанхайской организации сотрудничество по противодействию экстремизму, подписанную от имени РФ в Астане 9 июня 2017 года", - говорится в документе.