Круглый стол об обеспечении жильем детей-сирот

В ходе мероприятия будут рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются дети-сироты при получении жилья. Среди них – нарушение сроков предоставления и низкое качество, несоблюдение прав сирот на переданное им имущество, а также вопросы социализации, обучения и трудоустройства.по e-mail:Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку надля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".