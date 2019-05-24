Круглый стол об обеспечении жильем детей-сирот

Участники:
- аудитор Счетной палаты РФ Светлана ОРЛОВА;
- заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий ГОРДЕЕВ;
- губернатор Тверской области Игорь РУДЕНЯ;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга ОКУНЕВА;
- директор ФГБУ "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих и молодых инвалидов" Галина ЕПИФАНОВА.
- заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий ГОРДЕЕВ;
- губернатор Тверской области Игорь РУДЕНЯ;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга ОКУНЕВА;
- директор ФГБУ "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих и молодых инвалидов" Галина ЕПИФАНОВА.
Модератор – ректор Российского государственного социального университета Наталья ПОЧИНОК.
Круглый стол организован по инициативе Счетной палаты по итогам проверки, которая показала, что в 2017 г. право на жилье не реализовали более 80% сирот, а длительность ожидания в очереди в отдельных регионах достигает 10 и более лет.
В ходе мероприятия будут рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются дети-сироты при получении жилья. Среди них – нарушение сроков предоставления и низкое качество, несоблюдение прав сирот на переданное им имущество, а также вопросы социализации, обучения и трудоустройства.
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