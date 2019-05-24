В Вологодской области сформируют перечень обязательных требований к бизнесу

ВОЛОГДА, 24 мая – РИА Новости. Реестр обязательных требований, предъявляемых контрольно-надзорными органами предпринимателям, сформируют в Вологодской области к концу 2020 года, заявил в пятницу на областном инвестиционном форуме губернатор региона Олег Кувшинников.
По его словам, назрела необходимость пересмотра контрольно-надзорных и иных аналогичных требований к предпринимателям.
"Необходимо признать, что отдельные требования устарели, дублируют друг друга, что в итоге создает дополнительную нагрузку для наших предпринимателей. Мы должны убрать все стандарты, все препоны и барьеры, которые мешают нашему бизнесу развиваться. Создать исчерпывающий план проверок и требований, который будет оптимален и логичен, направить его в контрольные органы и предпринимателям, чтобы они знали, что большего с бизнеса требовать ничего нельзя", - сказал губернатор.
Он добавил, что дал поручение профильным ведомствам до конца 2020 года сформировать реестр таких требований.
"Мы готовы работать с бизнесом на равных, обсуждать с ним принимаемые решения на принципах открытости, честности и прозрачности. Инвестиционный климат в области должен стать еще более комфортным и дружелюбным", - отметил Кувшинников.
Глава региона подчеркнул, что по объему инвестиций в основной капитал Вологодская область сегодня входит в ТОП-20 регионов Российской Федерации. В прошлом году в развитие экономики области бизнес вложил почти 150 миллиардов рублей, а за последние семь лет – 800 миллиардов. Это вклад как крупных международных и российских компаний, так и региональных предприятий.-