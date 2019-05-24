Победителям тюменской "Битвы стартапов" вручили гранты на 10,5 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 24 мая – РИА Новости. Три компании, победившие в "Битве стартов", которая прошла в Тюмени в рамках форума INNOWEEK-2019, получили гранты на общую сумму 10,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Победители представили проекты по созданию первого в Тюмени российского магазина без кассира, разработке интегрированной программной платформы для моделирования полного цикла внутрискважинных операций и обработке биометрических данных для управления протезом", - сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, с 2017 года в регионе создаются благоприятные условия для развития рынка информационных технологий, в том числе доступные и недорогие офисы, доступные кадры, комплексная налоговая и финансовая поддержка, доступный государственный и корпоративный заказ на IT-разработки, активное продвижение и поддержка сбыта IT–продукции.

"Сегодня цифровые технологии становятся важной частью нашей жизни. Мы готовы обсуждать смелые идеи и помогать воплощать в жизнь. Мы хотим сформировать в нашем регионе новую активно растущую отрасль экономики", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.