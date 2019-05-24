Ученые из МГУ создали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Российские и зарубежные молекулярные биологи создали очень простой и эффективный тест, позволяющий найти следы рака мочевого пузыря на самых ранних стадиях его развития. Его описание и первые итоги применения были представлены в журнале . Российские и зарубежные молекулярные биологи создали очень простой и эффективный тест, позволяющий найти следы рака мочевого пузыря на самых ранних стадиях его развития. Его описание и первые итоги применения были представлены в журнале EBioMedicine

"Я много лет изучала то, как работают белки-теломеразы. Поэтому мое участие в проекте Международного агентства по изучению рака стало логичным продолжением работы в МГУ. Сейчас мы хотим улучшить методику определения мутаций в TERT и сделать ее ещё более простой и дешевой", — отметила Мария Зверева, химик из МГУ.

Раковые опухоли, клетки зародыша и стволовые клетки фактически бессмертны с точки зрения биологии – они могут жить практически неограниченно долго в адекватной среде обитания, и делиться неограниченное число раз. В противоположность этому, нормальные клетки тела взрослого человека постепенно теряют способность делиться через 40-50 циклов деления, вступая в фазу старения, что предположительно снижает шансы на развитие рака.

Эти различия связаны с тем, что каждое деление "взрослых" клеток приводит к сокращению длины их хромосом, концевые участки которых помечены специальными повторяющимися сегментами, так называемыми теломерами. Когда их становится слишком мало, клетка уходит "на пенсию" и прекращает участвовать в жизни организма.

В эмбриональных и раковых клетках этого никогда не происходит, так как концевые участки их хромосом обновляются и удлиняются при каждом делении благодаря особым ферментам-теломеразам. Гены, отвечающие за сборку этих белков, "выключены" во взрослых клетках, в результате чего их теломеры не удлиняются. При развитии опухоли эти участки ДНК активируются и помогают ей бесконечно расти.

Зверева и ее коллеги из Португалии и Франции выяснили, что этой особенностью раковых клеток можно пользоваться для очень быстрого и дешевого обнаружения даже самых незаметных следов опухолей в мочеполовой системе.

Анализируя состав мочи, крови и опухолей нескольких десятков французов, страдавших от рака мочевого пузыря, ученые обнаружили, что в их выделения попадает достаточно большое число обрывков ДНК из погибших опухолевых клеток. Эти обрывки, как заметили ученые, часто содержат в себе фрагменты гена TERT, одного из главных дирижеров активности теломераз.

Несколько лет назад молекулярные биологи заметили, что развитие рака мочевого пузызря почти всегда сопровождается появлением двух мутаций в ключевой части этого гена, управляющей его активностью. Это натолкнуло Звереву и ее единомышленников на мысль, что подобное свойство мутантной версии TERT можно использовать для ранней диагностики рака.

Руководствуясь этой идеей, ученые создали простой, но при этом надежный диагностический комплекс, находивший в образцах крови, мочи или тканей обрывки ДНК с "нужной" частью данного гена, размножавший ее при наличии мутаций и оповещавший об этом врачей.

Как показали проверки этого теста, он способен находить следы рака даже в том случае, если на каждую погибшую опухолевую клетку приходится несколько сотен здоровых телец, чья ДНК попала в изучаемые биологические материалы. В этом отношении он заметно превосходит уже существующие диагностические системы и не требует проведения болезненных и потенциально опасных операций.