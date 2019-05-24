Самолет ВМС Германии заметили у границ Калининградской области

В последнее время иностранные разведывательные самолеты и беспилотники регулярно появляются над Балтийским морем, в районе Крыма, Краснодарского края, неподалеку от российских военных баз в Сирии. Их также замечали в районе линии разграничения в Донбассе.

По данным российского Минобороны, за минувший год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч самолетов и летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — разведчики.