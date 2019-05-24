Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию в Союзном государстве

ГОРКИ, 24 мая - РИА Новости. Подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым, предложив обсудить расхождение позиций.
"Мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, мы тщательно проработали и также оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходится, и сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, в чем у нас различия, какие развязки есть", - сказал Румас на встрече с Медведевым.
После встречи премьер-министров в узком составе переговоры продолжатся в расширенном формате.
В расширенном составе в переговорах примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, замглавы Минфина Илья Трунин, статс-секретарь - замглавы МИД Григорий Карасин.
С белорусской стороны - вице-премьеры Игорь Ляшенко и Игорь Петришенко, министры экономики и финансов Дмитрий Крутой и Максим Ермолович, посол Белоруссии в России Владимир Семашков.
В конце 2018 года Белоруссия и РФ решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.
Премьер-министр РФ 13 декабря 2018 года говорил о готовности страны реализовывать все пункты договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года, включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты. Такой уровень интеграции позволит проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования, указал он.