Курц рассчитывает, что преемник Мэй обеспечит упорядоченный Brexit

ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу выразил надежду, что преемник уходящей с поста премьер-министра Великобритании Терезы Мэй обеспечит упорядоченный Brexit.
"Я знаю Терезу Мэй как принципиального и настойчивого политика, управлявшего страной во время большой неопределенности. Я желаю ей всего наилучшего. Я надеюсь, что, несмотря на ее объявление об отставке, в Великобритании возьмет верх здравый смысл и ее преемник позаботится об упорядоченном Brexit", - написал Курц в Twitter.
Мэй в пятницу объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.