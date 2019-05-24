Курц рассчитывает, что преемник Мэй обеспечит упорядоченный Brexit

ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу выразил надежду, что преемник уходящей с поста премьер-министра Великобритании Терезы Мэй обеспечит упорядоченный Brexit.

Мэй в пятницу объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.