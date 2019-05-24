Жириновский пообещал подарить нуждающимся цифровые ТВ-приставки

"Переходим на "цифру". Но у людей, бывает, нет денег на эту приставку, 600 рублей она стоит, где-то больше, где-то меньше. Ну, пускай обратятся к нам, депутатам. Мы бесплатно дадим. Все те районы, где ожидается переход на цифровое телевидение и вам нужна приставка… и у вас нет денег, напишите", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".