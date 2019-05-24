Никитин и Алекперов обсудили создание научно-образовательного центра

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов обсудили перспективы сотрудничества по созданию научно-образовательного центра, сообщает пресс-служба правительства региона.
Никитин и Алекперов провели рабочую встречу в Нижнем Новгороде. На данный момент компания "Лукойл" реализует в регионе один из крупнейших инвестиционных проектов: в 2021 году "Лукойл" планирует запустить комплекс переработки нефтяных остатков мощностью 2,1 миллиона тонн в год на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
"Сегодня в Кстове открывается Научно-исследовательский центр – для нас это очень важный факт, потому что научно-исследовательская составляющая в работе промышленных предприятий сейчас особенно актуальна в контексте принятия правительством РФ решений о включении Нижнего Новгорода в состав научно-образовательных центров мирового уровня, которые создаются в соответствии с национальным проектом "Наука". Мы договорились, что научно-исследовательская деятельность компании "Лукойл" и центра будут проходить в тесной кооперации с нашими научными институтами и вузами", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Также глава региона и президент компании "Лукойл" обсудили дальнейшие планы компании. По словам Никитина, в регионе планируется развивать нефтехимический кластер.
"Мы будем рассматривать ряд новых инициатив, которые предполагается разместить на территории кстовского завода, так как там уже есть большой пакет нефтехимических проектов. Сегодня мы планируем создать на базе нижегородской площадки хаб по переработке полуфабрикатов, которые остаются на наших заводах в других регионах России. В Нижегородской области наша компания чувствует себя комфортно, на каждом объекте создается около 500-600 новых рабочих мест", - отметил Алекперов по итогам встречи.