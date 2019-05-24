Никитин и Алекперов обсудили создание научно-образовательного центра

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов обсудили перспективы сотрудничества по созданию научно-образовательного центра, сообщает пресс-служба правительства региона.

Никитин и Алекперов провели рабочую встречу в Нижнем Новгороде. На данный момент компания "Лукойл" реализует в регионе один из крупнейших инвестиционных проектов: в 2021 году "Лукойл" планирует запустить комплекс переработки нефтяных остатков мощностью 2,1 миллиона тонн в год на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

"Сегодня в Кстове открывается Научно-исследовательский центр – для нас это очень важный факт, потому что научно-исследовательская составляющая в работе промышленных предприятий сейчас особенно актуальна в контексте принятия правительством РФ решений о включении Нижнего Новгорода в состав научно-образовательных центров мирового уровня, которые создаются в соответствии с национальным проектом "Наука". Мы договорились, что научно-исследовательская деятельность компании "Лукойл" и центра будут проходить в тесной кооперации с нашими научными институтами и вузами", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Также глава региона и президент компании "Лукойл" обсудили дальнейшие планы компании. По словам Никитина, в регионе планируется развивать нефтехимический кластер.