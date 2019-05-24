Песков заявил о попытках минимизировать последствия ситуации с "Дружбой"

"Это внештатная ситуация. Это технологическая проблема, которую никто не скрывает. И наше правительство, и представители соответствующих компаний ведут работу со своими контрагентами. Ведутся переговоры, вы знаете о встречах, которые вице-премьер Козак проводил, и эти контакты продолжается. Бывают проблемные моменты, и сейчас прикладываются усилия для того, чтобы минимизировать последствия в первую очередь для наших партнеров и контрагентов, а также для всех соответствующих российских систем", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, насколько проблема загрязненной нефти осложняет российско-белорусские и российско-европейские отношения