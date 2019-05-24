В посольстве США прокомментировали продление ареста Уилана

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Посольство США в России выразило разочарование из-за решения Лефортовского суда Москвы оставить под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.

"Мы разочарованы решением суда. Прошло уже пять месяцев со дня ареста. До сих пор не представлено доказательств его противозаконной деятельности. Возникает вопрос - почему Пол Уилан до сих пор находится [в СИЗО], если нет доказательств. Было бы человечным отпустить его домой", - заявил журналистам советник посольства по консульским вопросам Майкл Йодер.

Сам обвиняемый, будучи в "аквариуме" зала суда, через переводчика заявил, что его жизни угрожает следователь ФСБ. По его утверждению, капитан ФСБ Алексей Хижняк "ведет себя непрофессионально, оскорбляет мое достоинство и угрожает моей жизни". Комментарием ФСБ агентство пока не располагает.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии.

У задержанного - гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.