Захарова прокомментировала отставку Мэй

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предстоящую отставку премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии Терезы Мэй.

В пятницу Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

"Логично: June ends May ("май заканчивается с наступлением июня" - англ.)", - написала Захарова в социальной сети Facebook. "May" с английского на русский переводится как "май", так же на английском пишется и фамилия британского премьера.

Уход с поста 7 июня позволяет Мэй в качестве полноценного премьер-министра принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом.

Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат - бывший глава МИД Борис Джонсон - уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. Рассматривает такую возможность и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид.