Меркель с уважением отнеслась к решению Терезы Мэй об отставке

"Канцлер с уважением отнеслась к решению британского премьер-министра, сотрудничала с госпожой Мэй всегда на доброй и доверительной основе и продолжит это делать на протяжении всего времени, пока она (Мэй) будет пребывать в должности", - заявила Фиц, добавив, что правительство ФРГ заинтересовано в продолжении тесного сотрудничества с британским кабинетом министров.