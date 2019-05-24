Глава Генштаба ВСУ не планирует чисто военного решения конфликта в Донбассе

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе не рассматривается.

Ранее бывший командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военным понадобится меньше суток. В самопровозглашенной ДНР назвали это заявление "самопиаром".

"Чисто военного варианта я не вижу", - сказал Хомчак, отмечая на вопрос, есть ли военный вариант урегулирования конфликта в Донбассе. Его слова приводит агентство УНИАН.

"Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос, чем он руководствовался. Мне самому интересно, как он это видит", - отметил Хомчак.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВС Украины во вторник. Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг представил его личному составу и озвучил приоритетные задачи.