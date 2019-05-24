Глава Генштаба ВСУ не планирует чисто военного решения конфликта в Донбассе

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе не рассматривается.
Ранее бывший командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военным понадобится меньше суток. В самопровозглашенной ДНР назвали это заявление "самопиаром".
24 мая, 09:41"Тренд на конфронтацию" или "запрос на переговоры"? Что ждет РФ и УкраинуЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией, который ранее предложил президент Владимир Зеленский. Эксперты в эфире радио Sputnik предположили, как будут развиваться отношения двух стран.
"Чисто военного варианта я не вижу", - сказал Хомчак, отмечая на вопрос, есть ли военный вариант урегулирования конфликта в Донбассе. Его слова приводит агентство УНИАН.
"Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос, чем он руководствовался. Мне самому интересно, как он это видит", - отметил Хомчак.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВС Украины во вторник. Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг представил его личному составу и озвучил приоритетные задачи.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Во время предвыборной кампании в 2014 году бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "антитеррористическая операция не может продолжаться недели или месяцы, она должна закончиться за несколько часов". Он обещал при избрании на пост президента завершить ее в "считанные часы". Однако конфликт в Донбассе продолжается до сих пор. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.