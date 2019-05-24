Пресс-конференция по итогам визита Патриарха Кирилла в Страсбург

- руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр ВОЛКОВ.25–27 мая Святейший Патриарх Кирилл посетит Страсбург, где состоится Великое освящение храма Всех Святых, строительство которого велось на протяжении многих лет. Это станет новым этапом в жизни православной общины Франции. В рамках визита также пройдут встречи предстоятеля РПЦ с представителями Римско-католической церкви и руководством Совета Европы.по e-mail:Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку надля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".