В Подмосковье женщина из ревности заказала убийство своей подруги

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Женщина из ревности за четыре миллиона рублей заказала убийство своей знакомой в Подмосковье, она и двое исполнителей задержаны и сознались в совершении преступления, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.

Отмечается, что следователи расследуют дело по статье "убийство" после обнаружения в лесу вблизи села Хотеичи тела 37-летней москвички с множественными колото-резанными ранами.

"Удалось установить и задержать подозреваемых в совершении убийства. В качестве непосредственных исполнителей убийства оказались двое жителей Шатурского района 1995 и 2000 годов рождения, в качестве заказчика выступала 37-летняя москвичка, подруга убитой", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая из-за ревности решила спланировать убийство предполагаемой соперницы. Для этого, как установили следователи, за четыре миллиона рублей она наняла своего 24-летнего знакомого, который также привлек 18-летнего молодого человека.

"Подозреваемая совместно с исполнителями пригласили потерпевшую в лесной массив для совместного времяпрепровождения. После непродолжительного пребывания на природе и распития спиртных напитков мужчины совместными усилиями расправились с 37-женщиной", - отмечают следователи.