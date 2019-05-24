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РИА Новости

Sputnik стал участником Медиафорума ШОС в Бишкеке

24 мая, 12:58
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© SputnikДиректор по международному сотрудничеству информационного агентства и радио Sputnik Василий Пушков на Медиафоруме стран Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке
Директор по международному сотрудничеству информационного агентства и радио Sputnik Василий Пушков на Медиафоруме стран Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке
© Sputnik
МОСКВА, 24 мая - Sputnik. На организованном в Бишкеке Медиафоруме стран Шанхайской организации сотрудничества информационное агентство и радио Sputnik представил Директор по международному сотрудничеству Василий Пушков. Он выступил на дискуссионной панели "Динамичное продвижение платформы ШОС посредством медиаресурсов стран ШОС", в рамках которой обозначил возможные форматы взаимодействия между СМИ стран объединения.
Медиафорум проводился в рамках председательства Кыргызстана в ШОС. В мероприятии приняли участие представители Секретариата ШОС, руководители государственных органов и ведущих СМИ, а также эксперты в области медиа из стран ШОС — государств-членов, наблюдателей и партнёров по диалогу.
По итогам форума министр культуры информации и туризма Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов отметил: "Сегодня информационная интеграция является одной из приоритетных задач стран ШОС. Этот медиафорум еще раз показал, что встречи и живое общение представителей СМИ наших стран необходимы для лучшего взаимопонимания при определении дальнейшего курса в медиасфере, а также поддержания дружеских отношений между государствами. Особо хотелось бы отметить участие российских представителей — для нас очень важно не только политическое партнерство, но и медийное. Выражаем благодарность за всестороннее взаимодействие!"
В свою очередь, Василий Пушков заявил: "Планомерно укрепляется международный статус ШОС в качестве крупнейшей трансрегиональной организации, однако степень освещенности деятельности ШОС в глобальном медиапространстве остается недостаточной. В этой связи необходимо поощрять более активное и многостороннее сотрудничество между СМИ всех стран-членов ШОС".
Первый медиафорум ШОС прошел по инициативе МИА "Россия сегодня" в 2015 году в рамках председательства России в этой организации. Основным итогом работы медиафорума стало обнародование декларации участников Форума руководителей ведущих СМИ государств-участников ШОС "На пути к общему информационному пространству ШОС".
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